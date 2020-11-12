مصطفى الكاظمي يتصل هاتفيا بولي عهد البحرين ويبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين

2020/11/12 | 17:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا بولي عهد دولة البحرين، رئيس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، قدّم سيادته، خلال الاتصال، خالص التعازي والمواساة، بوفاة رئيس الوزراء السابق الأمير خليفة بن سلمان.

وأكد سيادته، خلال الاتصال، على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطلع الحكومة العراقية الى تعزيز سبل التعاون بين بغداد والمنامة وتنميته في مختلف المجالات.

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