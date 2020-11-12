2020/11/12 | 17:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئاسة إقليم كوردستان تعلن اجتماعاً هاماً لاتخاذ موقف تجاه"حقوق الكود" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/12 | 17:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة إقليم كوردستان تعلن اجتماعاً هاماً لاتخاذ موقف تجاه"حقوق الكود") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة إقليم كوردستان تعلن اجتماعاً هاماً لاتخاذ موقف تجاه"حقوق الكود") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).