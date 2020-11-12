2020/11/12 | 17:27 - المصدر: عين العراق

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الخميس 12 نوفمبر 2020 | 05:26 مساءً | عدد القراءات : 1

الصحة النيابية تبدي اعتراضاً على بدء العام الدراسي: هناك مخاوف!

أبدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، يوم الخميس، اعتراضاً على قرار وزارة التربية القاضي ببدء العام الدراسي الجديد، محذرة من زيادة معدل الاصابات بفيروس كورونا.

وقالت عضو اللجنة وفاء حسين، "يفترض من وزارة التربية التريث بقرار بدء العام الدراسي الجديد 2020-2021 وتأجيل ذلك حتى إشعارٍ أخر"، مبينة أن "الوضع بالبلاد صعب جداً من الناحية المالية والاقتصادية وجائحة كورونا وتأثيرها على المجتمع".

وأضافت حسين أن "قرار التربية بإعادة فتح المدارس غير صحيح، كونها لا تستطيع السيطرة على اعداد الطلاب والاجراءات الوقائية"، موضحة أن "القرار الصادر ينص على تواجد 15 طالباً في كل صف، إلا أن الحقيقة لكل صف بحدود 50 طالباً وأكثر من ذلك بكثير في المدارس الابتدائية".

وشددت حسين، أن "لجنة الصحة والبيئة النيابية لا تؤيد في هذا الوقت إعادة فتح المدارس وبدء الدوام الرسمي، خصوصاً أن الطلبة في المدارس الابتدائية اطفال وغير ملتزمين بالإجراءات الوقائية"، محذرة أن "هذا قد يسبب بزيادة معدل الاصابات بفيروس كورونا".

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