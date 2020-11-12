رئاسة إقليم كردستان تصدر بيانا بشان قانون تمويل العجز المالي

2020/11/12 | 17:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت رئاسة إقليم كردستان، اليوم الخميس، عن عقد اجتماع موسع يضم الرئاسات الثلاث لإقليم كردستان والجهات المعنية وممثلو إقليم كردستان في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب سيجتمعون من أجل توحيد مواقف الجهات المعنية في الإقليم تجاه تمرير قانون تمويل العجز المالي بالأغلبية وبدون الأخذ بمبادئ الشراكة والتوافق والتوازن.

وقالت الرئاسة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “بخصوص قانون تمويل العجز المالي الذي جرت المصادقة عليه اليوم الخميس، في مجلس النواب العراقي بالأغلبية وبدون الأخذ بمبادئ الشراكة والتوافق والتوازن، وبدون الالتفات إلى ملاحظات ومقترحات ممثلي إقليم كردستان، فاننا نشد على أيدي جميع الكتل الكردستانية والنواب المحترمين عن إقليم كردستان الذين اتخذوا موقفاً موحداً للدفاع عن حقوق ومستحقات شعب كردستان”.

وضااف البيان، إن “رئاسة إقليم كردستان تنظر بقلق ومنتهى الاهتمام إلى هذه المسألة وستسخر جهودها للدفاع عن حقوق ومستحقات شعب كردستان”، مبينة ان “الرئاسات الثلاث لإقليم كردستان والجهات المعنية وممثلو إقليم كردستان في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب سيجتمعون لهذا الغرض، من أجل توحيد مواقف الجهات المعنية في إقليم كردستان تجاه هذه المسألة”.

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