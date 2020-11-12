العاهل السعودي يدعو المجتمع الدولي الى اتخاذ “موقف حازم” ضد إيران

2020/11/12 | 17:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض-(أ ف ب) – دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز المجتمع الدولي إلى اتخاذ “موقف حازم” ضد إيران، في وقت تخشى المملكة أن يعيد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إحياء الاتفاق النووي مع خصمها الاقليمي الأكبر.ويقول محللون إنّ المملكة تشعر بالقلق من أن تسعى إدارة بايدن أيضا إلى تخفيف العقوبات على […]

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