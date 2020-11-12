في العراق… إذاعة تبقي الرابط بين اللاجئين السوريين وبلدهم

2020/11/12 | 17:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عربت (العراق),-(أ ف ب) – من استوديو متواضع في كردستان العراق، تقدّم شيرين محمد أخبار إذاعة “غاردينيا اف ام”، لكن المحتوى سوري بحت وكذلك الجمهور المؤلف من لاجئين سوريين في العراق.تعمل هذه السورية الكردية البالغة من العمر 31 عاماً، والتي فرت من القامشلي في شمال شرق سوريا عام 2014، كمذيعة في الإذاعة التي […]

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