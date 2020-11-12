طبيبة بلجيكية مدمنة تسببت بوفاة امرأة بريطانية تترقب حكم القضاء الفرنسي

2020/11/12 | 17:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بو (فرنسا),-(أ ف ب) – يتوقع أن تُصدر محكمة في بو (جنوب غرب فرنسا)الخميس حكمها في قضية طبيبة التخدير البلجيكية هيلغا فاوترز المتهمة بالتسبب عام 2014 تحت تأثير الكحول بوفاة امرأة بريطانية خلال عملية ولادة قيصرية كانت تجرى لها.وتحاكَم الطبيبة البالغة الواحدة والخمسين بتهمة “القتل غير العمد”، وتُواجِه احتمال صدور حكم بحبسها ثلاث […]

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