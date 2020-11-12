المالية تطلق رواتب الموظفين

2020/11/12 | 17:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة المالية في الحكومة الاتحادية، يوم الخميس، عن اطلاق رواتب الموظفين لشهر تشرين الاول المنصرم.

وقالت الوزارة، في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، إنه تم توجيه الدوائر والمصارف التابعة لنا لغرض البدأ باطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات الغير مرتبطة لشهر تشرين الاول ابتدأ من يوم الأحد، مشيرة الى أن وزير المالية وجه دائرتي المحاسبة والموازنة لبدأ اجراءات اطلاق رواتب موظفي الدولة لشهر تشرين الاول.

وطالبت الوزارة، خلال بيانها، المصارف كافة باستئناف عملهم لغرض توفير السيوله اللازمة لتعزيز المصارف التابعة لها في المحافظات لغرض صرف الرواتب.

وصوت مجلس النواب، صباح الخميس، على قانون تمويل العجز المالي، في وقت انسحب فيه النواب الكورد.

من جانبه شدد شيروان ميرزا النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب يوم الخميس، على ضرورة توصل حكومتي الاقليم والاتحادية الى اتفاق باسرع وقت، لافتا الى ان مشروع الموزانة المالية لعام 2021 يصل المجلس قريبا.

واوضح شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية في تصريح سابق لـPUKmedia: ان حكومة اقليم كوردستان عليها الاسراع لاتفاق مع بغداد لكي تستطيع الاستفادة من قانون الاقتراض الذي صوت عليه مجلس النواب صباح الخميس.

واضاف: ان الاقليم عليه ابداء حسنة النية لتجاوز مشكلة كبيرة مع قرب وصول مشروع الموازنة المالية لعام 2021 الى مجلس النواب، مشيرا الى ان النواب الكورد بذلوا جهودا كبيرة مع الكتل الشيعية بشأن مبلغ " 320 مليار دينار" الذي ترسله بغداد ، لكن عدم توصل حكومتي الاقليم والاتحادية خلال السنتين الماضيتين، انعكس سلبا على المناقشات.

واكد ان حكومة اقليم كوردستان عليها الاسراع بالاتفاق مع الحكومة المركزية للاستفادة من قانون الاقتراض، بخلافه، يواجه الاقليم مشاكل كبيرة مع قرب وصول الموازنة المالية لعام 2021 الى مجلس النواب، لافتا الى ان حكومة الاقليم تستطيع التباحث مع شركة تسويق النفط " سومو"، لتسليم نفطه بشكل يومي ووفق امكانياتها، لان الكرة الان بملعب الحكومة، بضرورة الانتقال بالنفط من نقمة الى نعمة لشعب كوردستان.

كما واوضح حسن آلي النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب في تصريح سابق لـ PUKmedia: ان المجلس صوت فجر اليوم، على قانون الاقتراض، موضحا، ان النواب الكورد غادروا الجلسة، بعد رفض طلبهم بتأجيل التصويت على الفقرة الخاصة برواتب موظفي اقليم كوردستان.

PUKmedia عن اعلام وزارة المالية‌

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