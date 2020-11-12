البيتكوين تتجاوز 16 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل 2018

2020/11/12 | 17:39 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد شوقي: ارتفعت عملة البيتكوين بأكثر من 2 بالمائة خلال تعاملات اليوم الخميس، لتتجاوز مستوى 16 ألف دولار، لأول مرة في حوالي 3 سنوات.

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