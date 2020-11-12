اهل الحق تحدد سبب استمرار الانتهاكات الامريكية للاجواء العراقية

2020/11/12 | 17:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

حددت حركة عصائب أهل الحق، الخميس، سبب استمرار الانتهاكات الامريكية للاجواء العراقية واستخدامها بشكل غير رسمي لتهديد امن العراق والمنطقة.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة، محمود الربيعي، في تصريح لـ/المعلومة/، إن “استمرار الانتهاكات الامريكي للاجواء العراقية بشكل سافر امر يعود الى موقف الحكومة الغريب وعدم الرد”، لافتا الى ان “صمت حكومة عن هذه الانتهاكات امر مستغرب حيث انها شكلت وفق اولويات اهمها هو الحفاظ على سيادة العراق ومنع الانتهاكات بحق سيادة البلاد”.

واضاف ان “ما تقوم به القوات الامريكية من خرق للسيادة العراقية امر مرفوض ولن يسمح به”، مبينا ان “حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لم تفي بتعهداتها للقوى السياسية التي رشحتها، فهي لم تستطع حماية سماء العراق التي تمثل هيبة البلاد”.

واتهم النائب السابق والقيادي في دولة القانون محمد الصيهود، في وقت سابق، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعدم جديتها بايقاف الانتهاك والخروق الامريكية للسيادة وللاجواء العراقية.

واكد النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد البلداوي ، في وقت سابق ، ان الخروق الامريكية والتركية للسيادة العراقية لا تزال قائمة بسبب ضعف الحكومة.



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