زمن موناليزا الحزينة: الفصل التاسع عشر/ 5 - دلور ميقري

2020/11/12 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري في طريقهم إلى الجبل، الفاصل بين البلدين، لم يحملوا أيّ زاد عدا مطرة عسكرية مملوءة بالماء.



كونهم أبناء السفح، المستلقي بحضن قاسيون، لن يجدوا مشقة في تسلق الصخور إلى الأعالي ومن ثم النزول إلى الوادي؛ أين تكمن الحرية.



ولعل جمّو تذكّر ما كان يذكُره للرفاق في الحلقة الحزبية، التي كان يقودها، بأن النظام اللبناني فاسدٌ ومرتبط بالامبريالية ومرعى للرجعية العربية.



غير أنه بكّرَ في إكتشاف سوءة النظام الشمولي ......





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