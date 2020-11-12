2020/11/12 | 17:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

تحدث مكتشف لقاح فيروس كورونا الجديد، أوجور شاهين، رئيس مجلس إدارة شركة "بيوتك" للتكنولوجيا الحيوية واللقاحات، عن اعراض اللقاح الذي يجري تطويره واختباره، وعن توقيت انتاجه وتوزيعه عالميا.

وقال أوجور شاهين، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "شركة بيوتك تعمل الآن مع عدد من المؤسسات والمنظمات، وذلك حتى نوفر اللقاح للدول الفقيرة وكافة انحاء العالم"، مبينا أن "التجارب السريرية شملت 40 ألف مشارك وآثارها، الجانبية محدودة، ولا تتعدى ارتفاع درجة الحرارة بشكل طفيف وهي طبيعية بالنسبة للقاح".

وأضاف شاهين: "حتى الآن لدينا بعض البيانات الأولية لفعالية اللقاح، واللقاح يمنع الإصابة بأكثر من 90% للأشخاص الذين اخذوه، وسوف نجمع المزيد من البيانات في الأيام المقبلة، ومعرفة إذا ما كان سيحمي المسنين من الإصابة".

وتابع، أنه "في المرحلة الأولى، من المهم أن يصل اللقاح الى الأشخاص الذين يحتاجون اليه أكثر من غيرهم، وهم الاشخاص الذين يعملون في المستشفيات ويقدمون الرعاية الصحية للمصابين، وكذلك المسنين المعرضون لخطر الإصابة".

وعن موعد إطلاق اللقاح إلى دول العالم، قال شاهين: "يجب ان ننتظر بعض الوقت ليصير اللقاح في كل العالم، وستكون 2021 مهمة لتامين جرعات كافية " لافتا الى امكانية ان يكون متاحاً لجميع البشر خلال 10 أشهر".

وعن سعر اللقاح، بين أن "السعر الذي تم الإعلان عنه بخصوص اللقاح، هو السعر الخاص بالمجال الصناعي، ويعتمد على عدد الجرعات التي يتم تأمينها، وحين نوفر اللقاح الى دول العالم، سنضع في عين الاعتبار الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها بعض الدول".

وعن موعد بدء الشركة بالعمل على لقاح ضد الفيروس، قال أوجور شاهين، إن "الشركة بدأت منذ شهر يناير الماضي بالعمل على إيجاد لقاح للفيروس، بعد علمنا بانه يمتلك خصاص تمكنه بان يصبح جائحة عالمية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا.. مكتشف اللقاح الجديد يتحدث عن اعراضه الجانبية ويحدد فترة توفره لجميع البشر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا.. مكتشف اللقاح الجديد يتحدث عن اعراضه الجانبية ويحدد فترة توفره لجميع البشر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).