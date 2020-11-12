وزارة المالية توجة دوائرها باطلاق تمويل رواتب تشرين الاول

2020/11/12 | 17:45 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / وجهت وزارة المالية ، كافة الدوائر والمصارف التابعة باطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشهر تشرين الاول ابتداء من يوم الاحد .ووجه وزير المالية ، حسب بيان لمكتبه الاعلامي ،دائرتي المحاسبة والموازنة ببدء اجراءات اطلاق رواتب موظفي الدولة لشهر تشرين الاول ".كما طالبت الوزارة المصارف كافة باستئناف عملها لغرض توفير السيولة اللازمة لتعزيز الفروع التابعة لها في المحافظات لغرض صرف الرواتب ./انتهى8

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