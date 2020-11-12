اصابة وزير السياحة الاردني بفيروس كورونا

2020/11/12 | 17:45 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/ اعلن وزير السياحة والآثار الاردني نايف الفايز عن اصابته بفيروس كورونا ، بعد ان ظهرت نتيجة الفحص الذي اجراه يوم امس ايجابية.وقال الفايز في تصريح صحفي اليوم، ان حالته الصحية مستقرة، وهو الآن يخضع نفسه للعزل المنزلي./انتهى

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