صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 422 المسجلة اليوم بكورونا

2020/11/12 | 17:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الخميس، عن تسجيل 422 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 196 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 422 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

196 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

قطاع الرصافة 15 حالة

قطاع البلديات الثاني 13 حالة

. قطاع الشعب 55 حالة

قطاع الاعظمية 63 حالة

قطاع الصدر 19 حالة

قطاع الاستقلال 12 حالة

قطاع بغداد جديدة 19 حالة

– 226 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 59 حالات محلة , 534 , 565 , 562, 552 الاورفلي , الجوادر , جميلة , الحبيبية كيارة , قطاعات 34, , 521 .



565 .



قطاع

الاعظمية 9 حالات محلة 323, 314, 316.314, 312, 317 ,

الشعب 19 حالة محلة 317, 337

حي البساتين , حي اور .331 , 329 , 333 , 345 , 341 ,

البلديات 10 حالات محلة .



734 , 722 , الزراعي , 771 ,

شارع فلسطين 14 حالة محلة 505, 503

506 , ,502 , 504 ,

الامين 10 حالات محلة, , 733 , , 741 , 721 . 745,743

بغداد جديدة 9 حالات محلة 701

, 709 706 ,4 70

الزعفرانية 14 حالة محلة , 958 , شارع المعهد , 959 الزراعي , 949 , 955 , اربع شوارع

زيونة 5 حالات , 716 , , 712, 710

المدائن 9 حالات , جسر ديالى , حي الوحدة ,الوردية

, 904 , 905 , , 906 , 909 , الكرادة 5 حالات محلة 903, 905

حي تونس 5 حالات محلة .



302 , 301 , 303

العبيدي 9 حالات محلة , , 762 ,765 , 764 , الزراعي .769

الثعالبة , بوب الشام , الحسينية 13 حالة محلة 222, 215 , 207 , 209 , 214 , 205

البنوك 8 حالات محلة 321 , الزراعي , 315

الطالبية3 حالات محلة 322, 332, 321

المشتل 8 حالات محلة 771, 767, 751,

حي القاهرة5 حالات محلة 311, 309, 313, 318

الصليخ 5 حالات محلة 304, 32

الغدير حالة واحدة محلة 706

حي القاهرة 5 حالات محلة 303 , 305

الفحامة حالة واحدة

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 66390 توفي منهم 1381 للاسف فيما اكتسب الشفاء 60160حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 4849”.

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