مجلس اللوياجيركا الأردني.. و

2020/11/12 | 17:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من بين كل المشاهد السوريالية الأردنية العجيبة، أحاول جاهدا تخيل ملامح وجه الملك الأردني عبدالله الثاني وهو يشاهد مقطع فيديو منتشر جدا، يصور سيارات دفع رباعي يستقلها مسلحون على وقع أغنية مطلعها: "الهدف مرصود والرشاش جاهز"،

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