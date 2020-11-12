مسعود بارزاني: ممثلو الشيعة والسنة بمجلس النواب طعنوا ظهر شعب كردستان

2020/11/12 | 17:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]اتهم زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، رئيس اقليم كردستان السابق، مسعود بارزاني، الخميس، ممثلي المكونين الشيعي والسني في مجلس النواب الاتحادي، بطعن ظهر الشعب الكردي.

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