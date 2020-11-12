2020/11/12 | 18:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استهلت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة اليوم الخميس على تراجع، مع مخاوف الموجة الثانية للوباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسهم الأمريكية تهبط في بداية التعاملات مع استمرار مخاوف الوباء) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسهم الأمريكية تهبط في بداية التعاملات مع استمرار مخاوف الوباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).