متين ديار يتوجه الى الدوحة للالتحاق بالمنتخب الشبابي

2020/11/12 | 18:16 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ توجه لاعب منتخب الشباب متين ديار المحترف في نادي بروندبي الدنماركي ، الى العاصمة القطرية الدوحة للالتحاق بوفد منتخب الشباب.وقال المنسق الاعلامي للمنتخب علي اسماعيل :" ان اللاعب متين ديار توجه من كوبنهاجن إلى الدوحة وسيصل بوقت متأخر اليوم على أن يخوض مرانه الأول مع الفريق مساء يوم غد الجمعة".وبين :" ان متين ديار يعد آخر المحترفين التحاقا بوفد المنتخب الشبابي حيث التحق بوقت سابق لاعب كريستال بالاس الانكجليزي كاردو كاميران والحارس نديم نادر المحترف بصفوف نادي فالكنبيرج السويدي فيما تخلف عن الوفد اللاعب علي الحمادي لاصابته"./انتهى

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