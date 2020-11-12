2020/11/12 | 18:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الحلة/نينا/ توفي شقيقان في العشرينات من العمر نتيجة صعقة كهربائية في ناحية ابي غرق غرب الحلة مركز محافظة بابل.وقال مصدر في شرطة بابل" ان الشقيقين يعملان في ورشة لتصليح الاجهزة الكهربائية ، وقد توفيا بصعقة كهربائية اثناء عملهما ".واضاف :" ان الشرطة نقلت الجثتين الى الطبابة العدلية .



وان تحقيقا فتح بالحادث"./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة شقيقين بصعقة كهربائية في احدى نواحي بابل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة شقيقين بصعقة كهربائية في احدى نواحي بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).