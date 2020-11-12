ليفربول يعلن طبيعة إصابة مدافعه

2020/11/12 | 18:18 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

أعلن نادي ليفربول المنافس في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عن خضوع مدافع الفريق الأول لكرة القدم، جو جوميز، لعملية جراحية ناجحة في أوتار الركبة اليسرى.

وذكر النادي في بيان رسمي أنه “تم اكتشاف إصابة الإنجليزي في أحد الأوتار في الركبة اليسرى ولكن مع عدم وجود أي ضرر لأي أربطة أخرى في الركبة”.

واضاف أن “العملية الجراحية التي جرت في العاصمة البريطانية “لندن” في ترميم وترقيع الوتر المُصاب، تمت بنجاح”.

وبين أن “جوميز سيبدأ برنامجه لإعادة التأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي لنادي ليفربول على الفور، ولكن أكد البيان أنه لم يتم تحديد أي مدة زمنية لعودة اللاعب”.

واضاف أن “الإصابة ستبعد جوميز لفترة كبيرة من الموسم الحالي 2020/2021”.

وتعرض جوميز لإصابة خلال تدريبات منتخب إنجلترا مساء أمس، الأربعاء، استعدادًا لمباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية وتم استبعاده من المعسكر.



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