قناة امريكية : ترامب لن يقاوم بيع المعلومات السرية لمنصب الرئيس بعد خروجه من المنصب

2020/11/12 | 18:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة…

اكد لقناة ام اس ان بي سي الامريكية ، الخميس، ان ترامب يمتلك داء ” النميمة المستعصية ” و سوف لن يقاوم اغراء بيع المعلومات الحساسة الخاصة بالرئيس بعد مغادرته منصبه .

ونقلت القناة في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/، إنه ” لا شك في أن ترامب سيكشف عن بعض المعلومات بالغة السرية التي تعلمها كرئيس بمجرد مغادرته البيت الأبيض وهو ما يمثل تهديدا غير مسبوق للأمن القومي “.

واضافت أن ” ترامب لايحتفظ بالاسرار لأنه لايستطيع معرفة كيفية ذلك ، فهو يفرح بمعرفة الاشياء ونقلها وشخصيته غير منضبطة 100 بالمائة ، ومما يزيد الامور سوءا ان هذه المعلومات قد تكون ذات قيمة كبيرة “.

وتابعت أن ” هذا الرجل ليست لديه القدرة فحسب ، بل التركيز الذاتي ايضا لاستخدام كل مافي حوزته لتحقيق مكاسب مالية ، لذا فان المشكلة في الوقت الحالي لاتكمن في عدم مشاركته للمعلومات مع بايدن وتكوين انتقال مناسب للسلطة ، لأن بايدن يعرف كل شيء عن البيت الابيض بل في ثرثرته مع القادة الاجانب وتسريب المعلومات الخاصة بالرئيس للقادة الاجانب”.

واوضحت ان ” الامر حينما يتعلق بالمعلومات السرية والعلاقات مع الخصوم الأجانب والأصدقاء الذين يجب أن يكون لديهم ، فإن هذا أمر خطير ، وأنا اشعر بالقلق من أن دونالد ترامب سيسرب المعلومات من البيت الأبيض ، ولا أعرف شخصًا يريد إساءة استخدام المعلومات التي حصل عليها أثناء توليه المنصب من الرؤساء السابقين ، لكن ترامب سيفعل ذلك “.

من جانبه قال المضيف في التقرير ويلي جيست إن ” هذا الرئيس لن يكون قادرًا على مقاومة اندفاعه إلى الثرثرة ، خاصةً عندما تكون هناك مكافآت مالية محتملة مقابل تلك الثرثرة”.



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