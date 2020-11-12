التربية تعتبر يوم السبت دواما رسمياً للمدارس كافة

2020/11/12 | 18:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد اعلنت وزارة التربية اليوم الخميس عن خطة متكاملة استعدادا للعام الدراسي الجديد، واعتبرت يوم السبت دواماً رسمياً للمدارس كافة.وقال وزير التربية، “اتجهنا إلى نوع جديد من التعليم يمزج بين الحضور والإلكتروني وذلك للحفاظ على سلامة الطلبة والكوادر التدريسية والاستمرار بالدراسة وعدم هدر الوقت”.وقال ايضا ان، “الدوام في المدارس يوماً واحداً …

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