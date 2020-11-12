مرحبا باللقاح الإسلامي

2020/11/12 | 18:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتابع منذ أسابيع نقاشات كثيرة حول لقاح كورونا.قد يقنعنا البعض ولا يقنعنا البعض الآخر..لكن أغربها، هو ذلك الذي يحول النقاش من علمي حول اللقاح وفعاليته..إلى نقاش ديني.

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