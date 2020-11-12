المالية تعلن إطلاق رواتب الموظفين لشهر تشرين الاول الماضي

2020/11/12 | 18:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، إطلاق تمويل رواتب الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة لشهر تشرين الأول الماضي.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “وجهت الدوائر والمصارف التابعة لها كافة، البدء بإطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات غير المرتبطة لشهر تشرين الأول ابتداءً من يوم الأحد”.وأضاف، ان “وزير …

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