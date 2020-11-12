الصحة العراقية تسجل 3298 إصابة جديدة بكورونا

2020/11/12 | 18:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 3298 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن تماثل 2571 حالة للشفاء و50 وفاة.

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