الكاظمي: نتطلع الى تعزيز التعاون مع البحرين في مختلف المجالات

2020/11/12 | 18:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الخميس، على تطلع الحكومة الى تعزيز سبل التعاون بين بغداد والمنامة وتنميته في مختلف المجالات.

جاء ذلك في بيان للمكتب الاعلامي للكاظمي تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (12 تشرين الثاني 2020)، قال فيه ان "الكاظمي أجرى اتصالا هاتفيا بولي عهد دولة البحرين، رئيس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، قدم ، خلال الاتصال، خالص التعازي والمواساة، بوفاة رئيس الوزراء السابق الأمير خليفة بن سلمان".

وأضاف البيان، ان "الكاظمي أكد خلال الاتصال، على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطلع الحكومة العراقية الى تعزيز سبل التعاون بين بغداد والمنامة وتنميته في مختلف المجالات".

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