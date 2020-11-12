أسعار النفط تنخفض بعد تقرير لوكالة الطاقة الدولية

2020/11/12 | 18:27 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

تراجعت أسعار النفط اليوم بعد مكاسب لـ3 أيام، إذ تراجع المتعاملون عن توقعاتهم بشأن التوزيع المبكر للقاح صد كوفيد-19 وأثارت وكالة الطاقة الدولية شكوكا بشأن تعاف سريع للطلب على الخام.

وبحلول الساعة 12:35 بتوقيت غرينتش، انخفض خام “برنت” بنسبة 0.5 بالمئة إلى 43.60 دولار للبرميل.



وتراجع خام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 0.5 بالمئة أيضا إلى 41.24 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان أكثر من عشرة بالمائة هذا الأسبوع بدعم الآمال في إمكانية السيطرة على الجائحة، بعدما كشفت بيانات أن لقاحا تجريبيا تطوره شركتا “فايزر” و”بيونتك” تتجاوز فعاليته 90 بالمئة.

لكن وكالة الطاقة الدولية قالت اليوم إنه من غير المرجح أن يتلقى الطلب العالمي على النفط دعما واضحا من استخدام اللقاح قبيل مرور فترة طويلة من عام 2021.



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