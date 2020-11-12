قانون تمويل العجز يشعل الخلافات الكردية في كردستان

2020/11/12 | 18:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشف مصدر سياسي كردي، الخميس، عن وجود خلافات كبيرة بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني بعد تصويت البرلمان على قانون تمويل العجز المالي.وقال المصدر ، إن “الاتحاد الوطني وقيادته برئاسة الرئيس المشترك للحزب لاهور شيخ جنكي بدأت بالتفكير بطرح مشروع انفصال السليمانية إداريا عن إقليم كردستان”.وأضاف أن “الاتحاد الوطني يرى […]

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