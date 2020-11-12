بيان من رئاسة إقليم كوردستان حول تمويل العجز المالي

2020/11/12 | 18:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت رئاسة اقليم كوردستان اليوم الخميس، انه بخصوص قانون تمويل العجز المالي الذي جرت المصادقة عليه اليوم الخميس، ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٠، في مجلس النواب العراقي بالأغلبية وبدون الأخذ بمبادئ الشراكة والتوافق والتوازن، وبدون الالتفات إلى ملاحظات ومقترحات ممثلي إقليم كوردستان، نشد على أيدي جميع الكتل الكوردستانية والنواب المحترمين عن إقليم كوردستان الذين اتخذوا موقفاً موحداً للدفاع عن حقوق ومستحقات شعب كوردستان.

وقالت الرئاسة في بيان، انها تنظر بقلق ومنتهى الاهتمام إلى هذه المسألة وستسخر جهودها للدفاع عن حقوق ومستحقات شعب كوردستان، وستجتمع الرئاسات الثلاث لإقليم كوردستان والجهات المعنية وممثلو إقليم كوردستان في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب لهذا الغرض، ومن أجل توحيد مواقف الجهات المعنية في إقليم كوردستان تجاه هذه المسألة.

رئاسة إقليم كوردستان

١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٠

PUKmedia

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