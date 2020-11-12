بيان من رئاسة إقليم كوردستان حول تمويل العجز المالي

وقالت الرئاسة في بيان، انها تنظر بقلق ومنتهى الاهتمام إلى هذه المسألة وستسخر جهودها للدفاع عن حقوق ومستحقات شعب كوردستان، وستجتمع الرئاسات الثلاث لإقليم كوردستان والجهات المعنية وممثلو إقليم كوردستان في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب لهذا الغرض، ومن أجل توحيد مواقف الجهات المعنية في إقليم كوردستان تجاه هذه المسألة.
رئاسة إقليم كوردستان
١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٠
PUKmedia
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