رئاسة كردستان تصدر بياناً بشأن التصويت على قانون تمويل العجز المالي

2020/11/12 | 18:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت رئاسة إقليم كردستان، اليوم

الخميس، بياناً بشأن تصويت مجلس النواب

على قانون تمويل العجز المالي.

وقالت الرئاسة في بيان، إنه "بخصوص

قانون تمويل العجز المالي الذي جرت

المصادقة عليه اليوم الخميس، في

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