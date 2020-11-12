اطلاق رواتب الموظفين

2020/11/12 | 18:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة المالية، الخميس، عن إطلاق

رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول

الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، إنه تم توجيه

"الدوائر والمصارف التابعة لنا لغرض

البدأ باطلاق تمو

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