المالية تعلن إطلاق رواتب تشرين الأول

2020/11/12 | 18:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وزارة المالية العراقية، يوم الخميس، عن إطلاق رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول الماضي بعد تأخرها لأكثر من اسبوعين.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزير المالية وصل الى “النور نيوز” نسخة منه إن “الوزارة وجهت كافة الدوائر والمصارف التابعة لها لغرض البدء بإطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشهر تشرين الاول ابتداء من …

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