الاقتراض سيحل رواتب 60 يومًا.. ماذا بعد؟.. علي اغوان

2020/11/12 | 18:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب علي اغوان:

تحذير اقتصادي

قانون الاقتراض سيحل مشكلة الرواتب للستين يوم القادمة فقط ولن يحل مشكلة الاقتصاد لعراقي الذي يلفظ انفاسه الاخيرة .

ماذا عن الموازنة القادمة لعام 2021 ؟ كيف سيتم تمويل رواتب الموظفين في السنة القادمة ؟؟

كمية تجهيل العقول التي تمارسها بعض القوى السياسية مخيفة.



يسوقون اقرار قانون الاقتراض على انه نصر كبير تحقق ويتبجحون ان جلسة البرلمان استمرت حتى الساعة السادسة فجراً.

ياخيبتكم .

ما فعلته القوى السياسية هو تأجيل الازمة لمدة ستين يم فقط بحل كارثي ترقيعي سيغرق الاقتصاد الريعي الغارق اساسا.

الاقتراض هو مؤشر ما قبل الافلاس ايها المتبجحون.

الحل ليس بالاقتراض ، الحل باجراء تحولات بنيوية على هوية الاقتصاد ايها الفاشلون الفاسدون.

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