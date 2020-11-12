بعد إقرار قانون الاقتراض.. وزارة المالية تطلق رواتب شهر تشرين الماضي

2020/11/12 | 18:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت وزارة المالية دوائرها بإطلاق تمويل رواتب الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بعد اقرار قانون العجز المالي من قبل البرلمان

بيان للوزارة ذكر، أن عملية تمويل رواتب شهر تشرين الأول الماضي ستبدأ يوم الأحد المقبل، بناءً على توجيه وزير المالية دائرتي المحاسبة والموازنة البدء بإجراءاتها بهذا الشأن.

وطالبت الوزارة جميع المصارف باستئناف عملها لغرض توفير السيولة اللازمة لتعزيز فروعها في المحافظات لغرض صرف الرواتب.

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