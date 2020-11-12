فرض حظر التجوال الشامل في ناحية أبي صيدا لمنع تجدد النزاعات العشائرية

2020/11/12 | 18:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الخميس، 12 تشرين الثاني، 2020، بفرض حظر التجوال الشامل في ناحية ابي صيدا على خلفية تجدد النزاعات العشائرية فيها.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية فرضت حظر التجوال الشامل في ناحية ابي صيدا على خلفية تجدد النزاعات العشائرية في الناحية".

واضاف أن "حظر التجوال الشامل سيبدأ من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا، مع اعطاء استثناءات للحالات الانسانية وتشديد التفتيش في مداخل الناحية للمركبات والاشخاص".

وكان مصدر أمني من محافظة ديالى، أفاد الأربعاء، 11 تشرين الثاني، 2020، بأن ناحية ابي صيدا تشهد نوعا من الهدوء الحذر بعد تجدد النزاعات العشائرية في الناحية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قوات أمنية مشتركة انتشرت في احياء الناحية والاسواق والشوارع الرئيسية استطاعت أن تبسط الأمن بعد تجدد الاشتباكات العشائرية في الناحية".

واضاف أن "بعض المفارز القتالية بدأت بتمشيط بعض الطرق الرئيسية وصولا الى قلب الناحية للبحث عن المسلحين الذين يشتركون بالنزاعات العشائرية".

وافاد مصدر أمني، أمس الاربعاء، باندلاع نزاع عشائري في ناحية ابي صيدا 30كم شمال شرق بعقوبة استخدمت به الاسلحة الخفيفة والمتوسطة وسط استنفار امني للشرطة والقوات الساندة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية تحاول فض النزاع من دون تسجيل اي اصابات بشرية".

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