استقالة وزير الداخلية الاردني

2020/11/12 | 18:47 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/اعلن رئيس الوزراء الاردني بشر الخصاونة، عن استقالة وزير الداخلية في حكومته توفيق الحلالمة، مؤكدا ان ذلك جاء انطلاقا من مسؤوليته الادبية.ورافق اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت امس الاول في المملكة، ممارسات وخروقات من قبل مواطنين خالفت القوانين والتعليمات والحظر الشامل الذي اقرته الحكومة الاردنية عقب عملية الاقتراع ويستمر حتى صباح الاحد المقبل./انتهى

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