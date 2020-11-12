لافساد دون مفسدين .. اذكروا اسمائهم لانهم ليسوا اشباحاً. - علي عرمش شوكت

2020/11/12 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_عرمش_شوكت الخراب الذي حل بالبلاد لم تكن مسبباته الظروف المناخية او شحة موارد اوغياب الكفاءات البشرية الوطنية، اوكارثة كونية نزلت عليه من السماء..



هذه العوامل التي ما تؤدي عادة الى الانهيار الاقتصادي الذي يتبعه التدهور الاجتماعي.



وينكسر من جرائه جدار الامن، وتحل الفوضى وتنحط هيبة الدولة ..



بيد ان الذي ساد في العراق اليوم من انهيار اقتصادي ماحق.لم تكن هذه العوامل القاهرة هي التي سببته، انما الفاعل الاساس هو ......





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