الحلبوسي ولونديس يبحثان التعاون الدولي مع العراق في مواجهة الإرهاب

2020/11/12 | 18:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، سفيرة أستراليا لدى العراق جوان لونديس بمناسبة انتهاء مهامها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم “نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم الخميس، سفيرة أستراليا لدى العراق جوان لونديس بمناسبة انتهاء مهامها”، مبينا ان “لونديس قدمت تحياتها وشكرها الى الحلبوسي، معبِّرةً عن تمنياتها للعراق بالازدهار والاستقرار، واستمرار التنسيق والتعاون بين البلدين وفقا للمصالح المتبادلة”.

واكد اللقاء، على “أهمية دور المجتمع الدولي في استمرار التعاون مع العراق لمواجهة تحديات الإرهاب، وكذلك توفير الدعم للعودة الطوعية للنازحين وإنهاء هذا الملف”.

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