2020/11/12 | 18:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- ابدت عضو مجلس النواب الا طالباني ،الخميس، استغرابها من بعض التصريحات الكردية المعارضة لتمرير قانون العجز المالي الذي صوت عليه مجلس النواب فجر اليوم .وقالت طالباني في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني”،”صدرت تصريحات لا مسؤولة عن جلسة التصويت على قانون العجز المالي يوم امس لتصف ما حدث بانه مؤامرة من الشيعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طالباني تبدي استغرابها من التصريحات الكردية المعارضة لقانون العجز المالي المركز الخبري الوطني.

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