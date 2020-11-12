بعد تصريحات بايدن عن إردوغان.. أحزاب تركيا تعوّل على سياسة

2020/11/12 | 18:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمر الأيام ببطء على العالم بعد إعلان فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بانتخابات الرئاسة الأميركية، ويسود الترقب حول الملفات التي ستكون على رأس القائمة التي سيبدأ العمل بها حال دخوله البيت الأبيض، ورغم أنها كثيرة ومعقدة وتعتبر تركةً ثقيلةً من دونالد ترامب، إلا أن هناك ملفاً بارزاً يتصدرها، ويُجمع المراقبون أنه سيكون على رأس الأولوية، وهو الملف التركي الذي تغيّر رأسا على عقب منذ أربعة سنوات مضت، لتغدو أنقرة لاعبا إقليميا وقوة أكثر تأثيرا في الشرق الأوسط والخليج وشرق المتوسط، مؤخرا.

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