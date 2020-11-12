اكتشاف إصابة مدافع كرواتيا بـ كورونا بين شوطي مباراة تركيا

2020/11/12 | 18:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين] في واقعة غريبة، تم اكتشاف إصابة الدولي الكرواتي دوماجوي فيدا بـ فيروس كورونا، خلال شوطي مباراة منتخب بلاده أمام تركيا الودية أمس.

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