خلية الإعلام الأمني تعلن العثور على صاروخ كاتيوشا (صورة)

2020/11/12 | 18:56 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، العثور على صاروخ نوع كاتيوشا من مخلفات داعش بمنطقة البوشجل التابعة الى ناحية الصقلاوية في محافظة الأنبار.

وقالت الخلية في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (12 تشرين الثاني 2020)، أنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من قيادة عمليات الأنبار، من العثور على صاروخ نوع كاتيوشا قديم من مخلفات عصابات داعش الإرهابية بمنطقة البوشجل التابعة الى ناحية الصقلاوية".

وأضاف البيان، انه "تم رفع الصاروخ وإتلافه موقعيا من دون حادث يذكر".

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