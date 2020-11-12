ضبط 8 حاويات بداخلها اجهزة اتصال في ميناء أم قصر الشمالي

2020/11/12 | 18:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن ضبط 8 حاويات بداخلها اجهزة اتصال في منفذ ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “كوادرها في منفذ ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة، تمكنت من ضبط ثمان حاويات داخل الحرم الكمركي بعد اكمال معاملتها الكمركية وبعد استحصال موافقة قاضي التحقيق، تحتوي على أجهزة واسلاك كهربائية، وبعد الكشف والتدقيق تبين انها تحتوي على أجهزة اتصال ومواد انترنيت”.

واضافت انه “تم اعداد محضر أصولي لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.

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