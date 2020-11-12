2020/11/12 | 18:58 - المصدر: العربي الجديد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مليشيات تمنع عودة نازحين عراقيين إلى مناطقهم الأصلية) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مليشيات تمنع عودة نازحين عراقيين إلى مناطقهم الأصلية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مليشيات تمنع عودة نازحين عراقيين إلى مناطقهم الأصلية) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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