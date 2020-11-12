2020/11/12 | 18:58 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مليشيات تمنع عودة نازحين عراقيين إلى مناطقهم الأصلية

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