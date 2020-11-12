مستشار الكاظمي: المبلغ الذي طلبته مفوضية الانتخابات مبالغ به ومن الممكن تخفيضه للنصف

2020/11/12 | 19:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، الخميس، ان المبلغ الذي طلبته مفوضية الانتخابات لتامين الانتخابات المبكرة مبالغ به ومن الممكن تخفيضه الى النصف، مبينا انها طلبت مايوازي 40 الى 45 مليار دينار.

وقال الهنداوي لـ/المعلومة/ ان “المفوضية العليا للانتخابات اعلنت عن حاجتها الى 250 الى 300 مليون دولار لتغطية نفقات الانتخابات المبكرة اي مايوازي 40 الى 45 مليار دينار “.

واضاف ان “المبلغ الذي طلبته مبالغ به خاصة وان الاجهزة ومستلزمات الانتخابات متوفرة “، مشيرا الى انه “من الممكن تخفيض المبلغ الذي طلبته الى النصف”.

واوضح الهنداوي “من بين المبلغ الذي طلبته هو وجود نحو نصف مليون موظف ممن يأخذون المقطوعة بالامكان الاستعانة بموظفي الدولة لضغط النفقات”.

وكان مجلس الوزراء اعلن في وقت سابق عن تحديد حزيران المقبل موعدا لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة.انتهى25و

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