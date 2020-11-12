2020/11/12 | 19:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يترك خلفه صاروخ كاتيوشا في ناحية الصقلاوية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش يترك خلفه صاروخ كاتيوشا في ناحية الصقلاوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).