شفاء لاعب الزوراء منتظر محمد من كورونا

2020/11/12 | 19:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز}اعلن فريق الزوراء ان قائد منتخبنا الشبابي ولاعب نادي الزوراء النورس منتظر محمد اكتسب الشفاء التام من فايروس كورونا اللعين.

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