ودياً.. القوة الجوية يخسر امام الصناعات الكهربائية

2020/11/12 | 19:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} خسر فريق القوة الجوية امام ضيفه الصناعات الكهربائية بهدف دون رد في لقاء ودي اقيم على ملعب نادي القوة الجوية الرياضي ، ضمن استعدادات الفريقين لمسابقة كاس العراق .

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