خيبة أمل من جنوب العراق بسبب قانون الاقتراض

2020/11/12 | 19:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعرب النائب عن محافظة الديوانية، سعد الخزعلي، اليوم الخميس، عن خيبة أمله من قانون الاقتراض الذي صوت عليه مجلس النواب لأسباب عديدة.وقال الخزعلي في حديث لـ(بغداد اليوم)، "اننا نشعر بخيبة امل من قانون الاقتراض الذي صوت عليه هو بالاضافة الى انه سيلحق الضرر بالاجيال القادمة فانه لم يكن عادلا وغير مفيد".واضاف ان "المحافظات الفقيرة ومن بينها الديوانية، كان من المفترض ان ينظر لواقعها، وان تخصص لها مبالغ لعدد من المشاريع ولانعاش الوضع الاقتصادي فيها، فان تدخلها اي موازنة منذ سنوات ولاتملك اي ايراد اخر ، وهذا مانتج عنه بطالة وعدم وجود فرص عمل لشبابها".وتسائل بالقول "لا نعرف ما هي اهمية المبالغ المخصصة لبرنامج استقرار المدن، وهل هنالك استقرار افضل من تحريك العمل وايجاد فرص عمل لشباب المحافظات الفقيرة".

وفي جلسة ’’مارثونية’ استمرت لساعات، اقر مجلس النواب قانون الاقتراض في جلسته الـ22، والذي أصرت الحكومة على اقراره لصرف رواتب الموظفين.وتأخر انعقاد الجلسة حتى ساعات فجر الخميس، بعدما رفع البرلمان جلسته 21 التي عقدت أمس الأربعاء.وبحسب الأرقام في نص القانون، فقد تم تخفيض قيمة القرض التي يمنح وزير المالية صلاحية اقتراضه محلياً وخارجياً من 41 إلى 12 ترليون دينار على أن يخصص 20% منها للمشاريع الاستثمارية.وتضمن القانون الجديد بعد تعديلات اللجنة المالية عليه تقدير إيرادات الأربعة الأشهر الأخيرة من العام الجاري بعشرة ترليونات و500 مليار دينار بدلاً من 19 ترليون و719 مليار دينار، كما قدرت اللجنة إجمالي النفقات الضرورية خلال نفس المدة بـ 22 ترليون و500 مليار دينار بدلاً من 57 ترليون و811 مليار دينار.

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